Центр им. Чумакова: «КовиВак» на 99,1% защищает от тяжелой формы COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, где разработали третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», рассказали об ее эффективности. Там заявляют, что она защищает от тяжелой формы COVID-19 на 99,1%.

В целом от коронавируса «КовиВак» защищает привитого на 98,4%. По данным центра им. Чумакова, полный цикл вакцинации их вакциной прошли уже более полумиллиона россиян, пишет ТАСС.

По данным на 23 сентября, в гражданский оборот выпущено 1,5 млн доз «КовиВака». До конца 2021 года планируется произвести еще 2,5 млн доз. Третья фаза исследований проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Максим Платонов

В августе сообщалось, что центр им. Чумакова модернизирует «КовиВак» под новые штаммы коронавируса. Кроме того, он ожидает получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины на людях старше 60 лет.



Татьяна Демина