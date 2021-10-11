Казань получила 40 млн рублей благодаря победе в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Казань заняла второе место во всероссийском ежегодном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»). Проект «Комплексной муниципальной информационной системы» принес столице Татарстана 40 млн рублей.

Казань в последние годы активно цифровизует свои услуги, а это в свою очередь пригодилось в пандемию — «минимизация ненужных контактов». Мэр Казани Ильсур Метшин особо отметил, что «цифровизация» заключается не только в покупке компьютеров и серверов.

— У нас разрозненные базы данных! Мы пока только 45 тысяч документов занесли и 2 млн объектов в новую цифровую систему. Автоматизированы тысячи процессов, шаблоны документов разработали оптимальные, в электронный вид Генплан города перевели, — перечислил он, объясняя победу Казани на федеральном конкурсе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Столица РТ, объяснил ее градоначальник, вошла в число победителей именно с проектом «Комплексной муниципальной информационной системы». Благодаря победе город получил 40 млн рублей премии, которую потратят на совершенствование этой программы.

Отдельно мэр отметил, что, хотя медицина города и республики вроде бы справляется с ситуацией, «работа идет на пике, на пределе». И привел в пример признание одного из главврачей, красные глаза которого впечатлили градоначальника: как выяснилось, главврач из-за всплеска заражения коронавирусом не спал уже пять дней. Ильсур Метшин призвал казанцев поберечь своих близких, четко выполнять предписания Роспотребнадзора. Ситуация сложная, резюмировал он, и поэтому требует соответствующих мер. В том числе при проведении Всероссийской переписи населения, которая начнется и в Казани на этой неделе, 15 октября.

С учетом пандемии необходимо будет скорректировать работу переписи, заявил мэр Казани (очевидно, в сторону цифровой переписи — то есть самостоятельной, через портал «Госуслуги»).

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Государственному совету РТ сообщил, что следующий год в республике объявляется Годом цифровизации.

