Кабмин РФ упростит порядок подключения электроэнергии для дачников

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России упростит порядок подключения электроэнергии для дачных участков. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, правительство доготовило проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии

«Все, кто покупал когда-то дачный участок на территории садовых некоммерческих товариществ, сталкивался с процедурой подключения электроэнергии. Сейчас это дополнительный расход и часто далеко не маленький», — приводит слова главы кабмина ТАСС.

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Ольга Шагиева