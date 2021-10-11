При нынешних темпах вакцинации коллективного иммунитета Казань достигнет лишь в ноябре 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Как рассказал сегодня на «деловом понедельнике» и.о. начальника управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаметдинов, эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Казани «напряженная». Ситуацию к тому же осложняет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ:

— И мы вынуждены рассматривать каждый случай обращения с проведением полного объема исследований для подтверждения или исключения диагноза коронавирусной инфекции. Это и проведение ПЦР-тестов, и рентгено- и компьютерной томография грудной клетки.

Мухаметдинов также отметил, что с первой декады сентября по настоящий день в Казани зафиксировали рост числа вызовов скорой медицинской помощи с ОРВИ или пневмонией, за которыми может скрываться коронавирус: с 2 300 до 3 500 в неделю или с 330 до 500 звонков в сутки.

Кроме того, выросло число обращений в провизорные госпитали — в РКБ, Республиканскую инфекционную больницу и Городскую клиническую больницу №7 — с 380 в начале сентября до 600 в последние дни. Именно эти учреждения Казани и обеспечивают диагностику коронавирусной инфекции.

В итоге выросло число ПЦР-мазков и увеличился период ожидания результатов тестов. При этом пока привиты лишь 37,7% всех взрослых казанцев и лишь треть казанцев старше 60 лет. Если нынешние темпы вакцинации сохранятся, коллективного иммунитета, 80% привитых или переболевших, Казань достигнет лишь к ноябрю 2022 года, с сожалением заявил Рамиль Мухаметдинов.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе кабмин Татарстан опубликовал постановление о введении антиковидных ограничений в республике с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступили в силу с сегодняшнего дня. Так, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с кабмином РТ.

Сергей Афанасьев