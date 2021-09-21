В Казани пройдут международные учения по реагированию на санитарно-эпидемиологические ЧС

В Казани состоятся учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Учения пройдут с 11 по 15 октября, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Роспотребнадзор займется организацией, а МИД — визовым обеспечением участников из других стран. Делегаты смогут воспользоваться упрощенным порядком ввоза техники и оборудования для учений. Кабмину РТ и администрации Казани рекомендовано оказать содействие в подготовке и проведении учений.

В учениях примут участие около 100 человек из стран СНГ и Европы, а еще представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ходе мероприятий будут использовать современные мобильные и переносные лаборатории.

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев (архив)

Учения «станут первым крупномасштабным международным мероприятием по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве», сказано в сообщении.

Маргарита Головатенко