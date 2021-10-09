Пилотный проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей начнется в декабре

Фото: Максим Платонов

Реализация параметров отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в семи регионах России начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

— Нормы проекта распространяются исключительно на региональные учреждения здравоохранения в пилотных субъектах РФ. Пилотный проект начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года. По результатам пилота параметры отраслевой системы оплаты труда могут быть уточнены, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Проект постановления представлен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Его разработали Минздрав России совместно с Минтрудом РФ. В настоящее время в системе здравоохранения отсутствует единая система расчета зарплаты медработников.

Зарплата медиков будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициент экономического развития региона.



Алексей Нечаев