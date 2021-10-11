Эксперт спрогнозировала ухудшение ситуации по птичьему гриппу птиц в России

Заведующая лабораторией профилактики болезней птицы ВНИИЗЖ Наталья Мороз спрогнозировала ухудшение ситуации по птичьему гриппу в России из-за перелета птиц. Об этом она заявила на круглом столе в рамках агровыставки «Золотая осень».

«К сожалению, эпизоотическая ситуация оставляет желать лучшего. Мы эндемичны по гриппу птиц. В 2020 году было зарегистрировано 83 вспышки в 14 регионах. Всего было уничтожено только по официальным данным порядка около 4,5 млн голов птицы», — приводит ее слова «Интерфакс».

По данным Мороз, на 1 октября в России выявлено 13 вспышек высокопатогенного гриппа в популяциях домашних и диких птиц. В последние дни еще пять регионов заявили о гриппе птиц. Сейчас грипп H5N1, H5N5 и H5N8 зафиксирован в 10 регионах.

Фото: Максим Платонов

В начале октября в Башкирии впервые зафиксировали случаи заражения птичьим гриппом. По предварительным данным, гуси крестьянско-фермерского хозяйства «Алтын каз» содержались вблизи озера, где они могли контактировать с дикими птицами.



Ольга Шагиева