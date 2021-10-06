В Башкирии впервые зафиксировали случаи заражения птичьим гриппом

В Башкирии впервые зафиксировали случаи заражения птичьим гриппом. По предварительным данным, гуси крестьянско-фермерского хозяйства «Алтын-каз» содержались вблизи озера, где они могли контактировать с дикими птицами, которые являются основными переносчиками вируса, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии республики.

На данный момент проводится эпизоотологическое расследование. В ведомстве призвали граждан принять меры по недопущению распространения птичьего гриппа. В частности, владельцам птиц рекомендуется закрыть их и не выгуливать. Помимо этого, их призвали не покупать корм и птиц у непроверенных производителей, а готовую к забою живность зарезать уже сейчас. Исключение — птицы, которые находятся в угрожаемой зоне.

Фото: Максим Платонов

Инкубационный период болезни составляет от 1 до 21 дня. При обнаружении подозрительных симптомов у домашних животных нужно немедленно вызвать ветеринарную службу.

Об угрозе распространения птичьего гриппа предупреждали в прошлом месяце и татарстанцев. Подробнее о мерах предосторожности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова