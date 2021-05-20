В Центробанке рассказали о новом дизайне банкнот номиналом 100 рублей

В Центробанке рассказали о новом дизайне банкнот номиналом 100 рублей. На новых купюрах появятся контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми, рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Цветовое решение будет похоже на существующие 100 рублей, однако оттенок будет отличаться. Не изменится также и размер купюры, пишет «Российская газета».

Обновленные 100 рублей поступят в обращение в 2022 году. Концептуальный дизайн уже утвержден советом директоров Банка России. Следующими обновят банкноты в 1000 и 5000 рублей.

Ранее в России предложили выпустить 300-рублевую купюру.

Ольга Плешкова