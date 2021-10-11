По делу о массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье арестовали восемь человек

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области арестованы восемь человек. Сегодня суд отправил под арест восьмую фигурантку дела.

Женщину обвиняют в по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц). Еще одному фигуранту дела меру пресечения рассмотрят завтра, пишет «Интерфакс».

По делу задержано всего десять человек, арестовано восемь.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области стало известно 7 октября. В больницу поступили 64 человека, из них 32 умерли. В анализах погибших обнаружили метанол — смертельный яд, в ряде случаев доза превышала смертельную в 3—5 раз.

После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).



Ольга Шагиева