Уже 32 человека числятся умершими от отравления алкоголем в Оренбургской области

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.



Ранее сообщалось о 29 погибших. Всего в больницу поступило 64 пациента с отравлением суррогатным алкоголем. Умерли уже 32 человека, пишет ТАСС.

Еще 25 человек лечатся в стационарах. Часть пострадавших была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Семеро от госпитализации отказались и лечатся дома.

Все пострадавшие живут в восточных районах Оренбургской области. После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).



Ольга Шагиева