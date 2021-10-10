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Уже 32 человека числятся умершими от отравления алкоголем в Оренбургской области

13:16, 10.10.2021

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Ранее сообщалось о 29 погибших. Всего в больницу поступило 64 пациента с отравлением суррогатным алкоголем. Умерли уже 32 человека, пишет ТАСС.

Еще 25 человек лечатся в стационарах. Часть пострадавших была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Семеро от госпитализации отказались и лечатся дома.

Все пострадавшие живут в восточных районах Оренбургской области. После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Ольга Шагиева
Общество

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