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В парке Победы в Казани вандалы вскрыли «Катюшу»

03:22, 11.10.2021
В парке Победы в Казани вандалы вскрыли «Катюшу»
Фото: ﻿Дирекция парков и скверов

В Казани зарегистрировали акт вандализма в парке Победы. Там вандалы вскрыли легендарную боевую машину «Катюша», сообщили в Дирекции парков и скверов.

Боевая машина «Катюша» является частью экспозиции выставки военной техники современности и времен Великой Отечественной войны. Сообщается, что вандалы испортили внешний вид техники и повредили детали внутри автомобиля.

По данным «Казанских ведомостей», личности вандалов пока не установлены.

Ранее в Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали аэрозольным баллончиком три памятника татарским писателям.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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