В парке Победы в Казани вандалы вскрыли «Катюшу»
В Казани зарегистрировали акт вандализма в парке Победы. Там вандалы вскрыли легендарную боевую машину «Катюша», сообщили в Дирекции парков и скверов.
Боевая машина «Катюша» является частью экспозиции выставки военной техники современности и времен Великой Отечественной войны. Сообщается, что вандалы испортили внешний вид техники и повредили детали внутри автомобиля.
По данным «Казанских ведомостей», личности вандалов пока не установлены.
Ранее в Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали аэрозольным баллончиком три памятника татарским писателям.
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