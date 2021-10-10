В Мензелинске установили стихийный мемориал после падения самолета

Фото: пресс-служба президента РТ

В Мензелинске установили стихийный мемориал у аэроклуба — местные жители приносят цветы в память о погибших. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура.



Алексей Нечаев