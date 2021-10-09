Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29 человек

Фото: Максим Платонов

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29, сообщается на сайте СК России.

— На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Фото: sledcom.ru

Появились новые фигуранты — установлены и задержаны девять лиц, в отношении четырех из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, на территории торгово-закупочной базы в Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 26 человек. Еще 28 человек пострадали. Все пострадавшие живут в восточных районах Оренбургской области. После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Алексей Нечаев