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Кабмин Татарстана займется оказанием помощи семьям погибших и пострадавших в Мензелинске

12:02, 10.10.2021
Кабмин Татарстана займется оказанием помощи семьям погибших и пострадавших в Мензелинске
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов получил правительству республики подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Кабмин РТ сформировал комиссию, которую возглавил премьер-министр Алексей Песошин. Она будет вести работу по ликвидации последствий крушения самолета L-410, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим, и начало работу по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.

Президент республики Рустам Минниханов лично вылетал к месту крушения легкомоторного самолета L-410 в Мензелинский район.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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