Число погибших при крушении самолета в Татарстане увеличилось до 15 человек

Фото: МЧС РТ

В пресс-службе МЧС Татарстана сообщили, что число погибших при крушении самолета в Мензелинске увеличилось до 15 человек. Об этом пишет «Татар-информ».

Утром в районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 21 парашютист и 2 члена экипажа. Некоторое время назад он пропал с радаров и перестал выходить на связь, потом появились сообщения о жесткой посадке. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Спасатели деблокировали из упавшего в Татарстане самолета семь человек.

Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева