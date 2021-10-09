Прокуратура проверит информацию о нападении собаки на ребенка в Казани

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура РТ проведет проверку информации о нападения собаки на ребенка в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Будет дана оценка работе органов местного самоуправления в части исполнения законодательства об ответственном обращении с животными. Если будут основания, то прокуратура примет меры реагирования.



В СМИ сообщалось, что в Казани возле дома на улице Ю. Фучика бродячая собака напала на школьника — она покусала ребенка. После мальчика госпитализировали в больницу. Мама школьника пожаловалась, что возле дома гуляет много бездомных собак.

Алексей Нечаев