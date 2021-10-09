Дипломаты РФ запросили информацию о задержанных в Турции иностранцах с российскими паспортами

Российские дипломаты находятся в контакте с турецкими коллегами после задержания шести человек по подозрению в шпионаже, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Посольство и генеральные консульства направили соответствующие запросы турецкой стороне и находятся с ней в контакте, — отметила Захарова в разговоре с «Газетой.Ru».

Подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения. В ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта РФ. Являются ли их документы настоящими или поддельными неизвестно.



Алексей Нечаев