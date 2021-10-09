СМИ: в Турции задержали шесть человек с российскими паспортами по подозрению в шпионаже

В Турции задержали шесть иностранных граждан, которых подозревают в шпионаже, сообщает ТАСС. Спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье.

Подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения. Отмечается, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта РФ. Являются ли их документы настоящими или поддельными пока неизвестно. Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.

Несколько лет назад в Стамбуле во время совместной операции турецкой Национальной разведывательной организации и полиции задержали двоих россиян. Их подозревали в причастности к убийству исламиста из Чечни Абдулвахида Эдельгиреева.



Алексей Нечаев