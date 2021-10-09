Ватерполисты «Синтез-УОР» уступили казахстанской «Астане»

Ватерполисты «Синтез-УОР» во втором матче четвертого тура чемпионата России уступили казахстанской «Астане». Итог поединка составил 11:14.

На первый перерыв казанская команда ушла при равном счете 3:3. Во второй четверти казанская команда вышла вперед, закончив период со счетом 6:5. В третьей четверти астанчане смогли выровнять игру со счетом 9:9. К заключительному периоду Астана вышла вперед, закончив игру со счетом 11:14, сообщили в пресс-службе клуба.

За «Синтез УОР» забросили:

Замир Мирзиев — 5 мячей,

Адель Аухадеев — 3 мяча,

Аскар Яруллин — 2 мяча,

Роман Саввин — 1 мяч.

Матчи 5-го тура «Синтез УОР» проведет в подмосковной Рузе 12 и 13 октября. Команда сыграет со «Штурмом-2002».

Вчера в Казани «Синтез» обыграл петербургскую «Балтику» со счетом 13:11. Это была первая победа в домашней игре в новом сезоне.

Ольга Шагиева