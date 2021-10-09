Новости общества

15:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ватерполисты «Синтез-УОР» уступили казахстанской «Астане»

13:50, 09.10.2021
Ватерполисты «Синтез-УОР» уступили казахстанской «Астане»
Фото: sintez-kazan.ru

Ватерполисты «Синтез-УОР» во втором матче четвертого тура чемпионата России уступили казахстанской «Астане». Итог поединка составил 11:14.

На первый перерыв казанская команда ушла при равном счете 3:3. Во второй четверти казанская команда вышла вперед, закончив период со счетом 6:5. В третьей четверти астанчане смогли выровнять игру со счетом 9:9. К заключительному периоду Астана вышла вперед, закончив игру со счетом 11:14, сообщили в пресс-службе клуба.

За «Синтез УОР» забросили:

  • Замир Мирзиев — 5 мячей,
  • Адель Аухадеев — 3 мяча,
  • Аскар Яруллин — 2 мяча,
  • Роман Саввин — 1 мяч.

Матчи 5-го тура «Синтез УОР» проведет в подмосковной Рузе 12 и 13 октября. Команда сыграет со «Штурмом-2002».

Вчера в Казани «Синтез» обыграл петербургскую «Балтику» со счетом 13:11. Это была первая победа в домашней игре в новом сезоне.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также