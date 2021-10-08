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Казанский «Синтез» выиграл первую домашнюю игру нового сезона

19:33, 08.10.2021
Казанский «Синтез» выиграл первую домашнюю игру нового сезона
Фото: пресс-служба ФК "Синтез"

В Казани «Синтез» обыграл петербургскую «Балтику» со счетом 13—11. Это была первая победа в домашней игре в новом сезоне.

Мячи за «Синтез» забросили: Адель Латыпов (3 мяча), Роман Шепелев, Никита Деревянкин (2 мяча), Аскар Махиянов, Иван Сучков, Даниил Пронин, Игорь Бычков, Егор Васильев, Сергей Лисунов (1 мяч).

Завтра соперники проведут повторный поединок. Начало игры в 14:00.

Сегодня же «Синтез» УОР уступил «Астане» в стартовом матче 4-го тура чемпионата России.

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