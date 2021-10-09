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От отравления алкоголем в Оренбургской области умерли уже 26 человек

10:54, 09.10.2021
От отравления алкоголем в Оренбургской области умерли уже 26 человек
Фото: realnoevremya.ru

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 26 человек. Еще 28 человек пострадали. Об этом сообщили в в региональном Минздраве.

Как пишет «РИА Новости», скончались люди, которых доставили в больницу уже в состоянии комы.

Фото: realnoevremya.ru

Все пострадавшие живут в восточных районах Оренбургской области. После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Ранее сообщалось о девяти смертельных случаях отравления некачественным алкоголем.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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