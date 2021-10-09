В правительстве России подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей

В правительстве России подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей. Новые правила будут действовать для всей страны.

Как пишет «Коммерсантъ», теперь зарплата медиков будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициент экономического развития региона. Ожидается, что благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

Фото: realnoevremya.ru

В ближайшее время проект будет представлен на общественное обсуждение. Пилотный проект запустят в следующем году в семи регионах.

В Татарстане на фоне пандемии повысился спрос на врачей, средний и младший медперсонал.

Ольга Шагиева