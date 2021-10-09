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В Нижнекамске в выходные дни будет проводиться вакцинация в поликлиниках

04:34, 09.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамске в выходные дни будет проводиться вакцинация в поликлиниках
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске в субботу и воскресенье будет проводиться вакцинация от COVID-19 в поликлиниках НЦРМБ. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Прием будет вестись в порядке живой очереди. Поликлиника №1 (Менделеева, 46) и поликлиника №2 (Строителей, 10д) будут принимать в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане, по данным на 6 октября, привились 1 094 215 человек. Вторым компонентом — 957 984 человека. С понедельника в общественные места можно будет попасть по QR-коду. В связи с этим в пятницу в казанских ТЦ в пунктах вакцинации образовались очереди.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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