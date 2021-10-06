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В Татарстане от коронавируса привито 1 094 215 человек

12:02, 06.10.2021
В Татарстане от коронавируса привито 1 094 215 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса привито 1 094 215 человек. За сутки прирост составил 2 128 человек, сообщили в региональном Минздраве.

По состоянию на 6 октября, второй компонент вакцины от COVID-19 в Татарстане получили 957 984 человека.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Татарстан в числе регионов-антилидеров по вакцинации от COVID-19. Также в числе субъектов, показывающих неутешительные темпы прививочной кампании, — Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край и Новосибирская область.

Ольга Шагиева
ОбществоМедицина Татарстан

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