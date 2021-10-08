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Казанский «Синтез» уступил казахстанской «Астане» в стартовом матче 4-го тура чемпионата России

18:46, 08.10.2021
Казанский «Синтез» уступил казахстанской «Астане» в стартовом матче 4-го тура чемпионата России
Фото: пресс-служба «Синтеза»

Казанский «Синтез» уступил казахстанской «Астане» в стартовом матче 4-го тура чемпионата России. Матч прошел сегодня в Казани.

Игра завершилась со счетом 9-7 в пользу казахстанцев. Голы «Астане» забили: Аскар Яруллин — 2 мяча, Данил Самсонов, Адель Аухадеев, Замир Мирзиев, Данил Иванов, Аскар Кучушев — по 1 мячу.

Завтра в 12.00 состоится повторная игра.

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