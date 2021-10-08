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В России полностью привились 42,4 млн человек

19:18, 08.10.2021
В России полностью привились 42,4 млн человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В России полностью привиты от COVID-19 42,4 млн человек. Повторно привились 2,1 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По данным на 8 октября, первый компонент вакцины получили уже 47,8 млн россиян, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане, по данным на 6 октября, привились 1 094 215 человек. Вторым компонентом — 957 984 человека. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Татарстан в числе регионов-антилидеров по вакцинации от COVID-19. Также в числе субъектов, показывающих неутешительные темпы прививочной кампании, — Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край и Новосибирская область.

Татьяна Леухина
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