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В Вологодской области отложили введение QR-кодов до 1 ноября

18:59, 08.10.2021
В Вологодской области отложили введение QR-кодов до 1 ноября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство Вологодской области решило отложить введение QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации, до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Введение системы отложили после обращения нескольких общественных организаций и предприятий. Они сообщили об отсутствии оборудования по считыванию QR-кодов, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С понедельника, 11 октября, в Татарстане вводятся QR-коды для посещения общественных мест. Сегодня в казанских ТЦ в пунктах вакцинации образовались очереди.

Татьяна Леухина
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