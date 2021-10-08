В Татарстане будут судить бывшего руководителя строительной фирмы — он не заплатил свыше 43 млн рублей налогов

Фото: Максим Платонов

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего бывшего директора ООО «Техстрой». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, с января 2015 года по март 2017 года мужчина включил в декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с 13 контрагентами. Так бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму около 43,6 млн рублей.

Фото: прокуратура Татарстана

Он не признал свою вину. В отношении обвиняемого применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Также наложен арест на имущество организации на общую сумму 64,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд РТ для рассмотрения по существу.

Летом следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы «Саман» по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Фирма уклонилась от уплаты налога на прибыль на сумму более 479 млн рублей.



Алексей Нечаев