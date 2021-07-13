В Татарстане фирма уклонилась от налогов почти на полмиллиарда — возбуждено уголовное дело
Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы «Саман» по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следствие полагает, что в 2016—2019 годы руководство вносило в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения, в том числе о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Так фирма уклонилась от уплаты налога на прибыль на сумму более 479 млн рублей.
Следствие устанавливает все обстоятельство произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.
Московская компания «Новое время», занимающаяся торговлей напитками, еще в октябре 2020 года объявила о намерении подать иск о банкротстве к казанской фирме «Саман» — одному из наиболее крупных поставщиков алкоголя в регионе. Организация известна как поставщик сети «РусАлка» (с которой связан через совладельца) и сети гипермаркетов «Бахетле» (взаимоотношения с которой лежат еще и в плоскости судебных разбирательств).
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