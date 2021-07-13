В Татарстане фирма уклонилась от налогов почти на полмиллиарда — возбуждено уголовное дело

Фото: СУ РФ по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы «Саман» по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в 2016—2019 годы руководство вносило в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения, в том числе о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Так фирма уклонилась от уплаты налога на прибыль на сумму более 479 млн рублей.

Следствие устанавливает все обстоятельство произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Фото: pixabay.com

Московская компания «Новое время», занимающаяся торговлей напитками, еще в октябре 2020 года объявила о намерении подать иск о банкротстве к казанской фирме «Саман» — одному из наиболее крупных поставщиков алкоголя в регионе. Организация известна как поставщик сети «РусАлка» (с которой связан через совладельца) и сети гипермаркетов «Бахетле» (взаимоотношения с которой лежат еще и в плоскости судебных разбирательств).

Маргарита Головатенко