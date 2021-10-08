Новым спикером Верховной рады избрали Руслана Стефанчука

Новым спикером Верховной рады избрали Руслана Стефанчука, ранее занимавшего пост первого заместителя главы парламента. Он набрал 261 голос при необходимом минимуме в 226 голосов. Комментируя свое назначение, Стефанчук призвал приложить максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства, сообщает «РИА Новости».

В общей сложности за кандидатуру Стефанчука проголосовали 222 члена партии «Слуга народа», остальные собрали представители других парламентариев. На этот пост также претендовали депутаты фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич, передает ТАСС.

Фото: itd.rada.gov.ua

Вчера Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Слуга народа». По их мнению, тот вел деятельность наперекор программе партии, хотя сам Разумков это отрицает. Также в последние полгода ходили слухи о его конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Диана Жиленкова