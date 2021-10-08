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В Апастовском районе по предписанию экологов ликвидирована свалка

12:55, 08.10.2021
В Апастовском районе по предписанию экологов ликвидирована свалка
Фото: eco.tatarstan.ru

В ходе мониторинга Апастовского района РТ экологи выявили свалку на территории села Танай-Тураево — ее площадь составила 500 кв. метров, а объем — 400 куб. метров.

Территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние исполкомом Чуру-Барышевского сельского поселения, сообщили в Минэкологии РТ.

Недавно в ходе мониторинга Чистопольского района экологи выявили несанкционированную свалку — она находится вблизи села Кутлушкино. Ее общая площадь составила 260 квадратных метров, а объем — 13 кубических метров.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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