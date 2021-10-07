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В Чистопольском районе экологи обнаружили несанкционированную свалку

13:22, 07.10.2021
В Чистопольском районе экологи обнаружили несанкционированную свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

В ходе мониторинга Чистопольского района экологи выявили несанкционированную свалку — она находится вблизи села Кутлушкино. Ее общая площадь составила 260 квадратных метров, а объем — 13 кубических метров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Был составлен административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Недавно в Казани обнаружили свалку размером в два футбольных поля. Площадь загрязненного участка составила более 12 тысяч кв. метров. Сотрудники ведомства обнаружили нелегальную свалку разбитых кирпичей по улице Сибирский тракт.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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