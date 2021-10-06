Минниханов — главе Минстроя: «Чем ты занимался? Куда смотрел? Давайте уж немножко шевелитесь!»

Нужно усилить работу по оформлению прав собственности

На заседании Кабинета министров Татарстана по улучшению делового климата президент республики Рустам Минниханов раскритиковал татарстанский Минстрой республики за долгую выдачу разрешений на строительство. Произошло это в ходе обсуждения с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой результатов Татарстана в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах РФ.

Напомним, республика по итогам 2020 года вошла в тройку его лидеров, заняв второе место после Москвы.

— Татарстан уже на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции — это 1-е и 2-е места в рейтинге субъектов Российской Федерации, — отметила Светлана Чупшева. — Он дал нам лучшее количество практик и решений. Все, что касается скорости, быстроты, доступа разрешительных документов в строительстве при подключении к электросетям, в части вопросов, связанных с инфраструктурой развития. Потому что мы все знаем, в Татарстане очень активно развиваются индустриальные парки, IT-парки, бизнес-инкубаторы. Здесь разветвленная инфраструктура по поддержке малого бизнеса. Очень много местных эффективных инструментов.

По словам Чупшевой, Татарстан вошел в топ-10 лидеров рейтинга по качеству жизни по оценкам самих жителей

Сам рейтинг инвестклимата складывается из таких составляющих, как оценка регуляторной среды, к которой относятся в том числе скорость выдачи разрешительных документов, оценка институтов развития бизнеса, инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса. А теперь в соответствии с поручением президента России Владимира Путина появился еще и такой показатель, как качество жизни. Он предполагает оценку таких параметров, как уровень медицины, соцзащиты, экологии, безопасности, образования, обеспечения жильем, инфраструктура.

По словам Чупшевой, Татарстан вошел в топ-10 лидеров рейтинга по качеству жизни по оценкам самих жителей.

— И глазами инвесторов, и глазами предпринимателей, и глазами жителей Татарстан является благоприятной средой — и для жизни, и для инвестиций, — сказала глава АСИ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что наша республика вполне заслуженно получила свое второе место в рейтинге, поскольку по ряду направлений показатели улучшились. Это, в частности, касается качества и доступности финансовой поддержки, удовлетворенности предпринимателей дорожными сетями и телекоммуникационной и инвестиционной инфраструктурой. Наблюдается снижение административного давления на бизнес, стали более доступны трудовые ресурсы. Улучшены показатели в регистрации прав собственности. Сократилось среднее время подключения к сетям электроэнергии.

И в то же время, поскольку и другие регионы не стоят на месте, важно действовать на опережение, подчеркнул Песошин. Он также выделил те направления, по которым нужно усилить работу: то же подключение к электросетям, постановку земельного участка на кадастровый учет, качество территориального планирования, лицензирование некоторых видов деятельности, оформление прав собственности.

Песошин выделил те направления, по которым нужно усилить работу: подключение к электросетям, постановку земельного участка на кадастровый учет, качество территориального планирования, лицензирование некоторых видов деятельности, оформление прав собственности

«На сколько вы сократили? С 47 до 43 дней? Тоже мне — три дня»

В то же время есть и некоторые проблемы.

— По мнению татарстанских респондентов, оценки которых были получены путем независимых опросов ВЦИОМ, снизились показатели по выдаче разрешений на строительство, — сказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов. — Согласно опросам, комплекс услуг по получению разрешения на строительство занимает в республике в среднем 79 дней, что ниже прошлогоднего результата на 17 дней. При этом средний срок по стране составляет 42 дня.

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин уточнил, что в 2021 году средний срок получения разрешения на строительство составил 65 дней. Услышав такую новость, Минниханов отчитал главу Минстроя.

— Чем ты занимался? Куда смотрел? — возмутился президент Татарстана. — Средний срок по стране — 42 дня! Давайте уж немножко шевелитесь! Это ваша работа.

Минниханов также обратился к заместителю генерального директора АО «Сетевая компания» Вадиму Лукину с просьбой поработать над сокращением сроков проектных и договорных работ по подключению электроэнергии.

— На сколько вы сократили? С 47 до 43 дней? Тоже мне — три дня, — высказался президент.

Он поинтересовался, каковы лучшие практики по стране в этом отношении. Услышав в ответ, что они составляют 33 дня, Минниханов поставил задачу сократить сроки хотя бы до 35 дней.

Все участники мероприятия признали, что для привлечения инвестиций и ускорения многих процессов большое значение имеет перевод госуслуг в цифровой вид

«В целом работа проводится, но ее недостаточно»

Все участники мероприятия признали, что для привлечения инвестиций и ускорения многих процессов большое значение имеет перевод госуслуг в цифровой вид, над чем активно работает Минцифры республики. На сегодня уже многие из них доступны в электронном виде.

Шагиахметов выделил следующие основные факторы улучшения инвестиционного климата:

перевод услуг в онлайн-формат;

снижение административных барьеров;

100%-ное исполнение дорожных карт с получением обратной связи;

внедрение опыта лучших регионов.

— Мы сегодня заслушали отчеты. В целом работа проводится, но ее недостаточно, — резюмировал Минниханов на встрече с журналистами. — Пока все не будет оцифровано, пока мы не будем иметь в прозрачном виде, где и какое решение у нас застревает, эта работа будет затормаживаться. В ближайшее время мы получим общую картину по всем муниципалитетам, проведем заседание. Будем ориентироваться на общие графики по стране. Должна быть цифровизация, и не только она, но и программа, которая будет сопровождать эти продукты.

«В целом работа проводится, но ее недостаточно», — резюмировал Минниханов на встрече с журналистами

Президент Татарстана также порассуждал о бизнесменах.

— Бизнес — это как перелетные птицы, — высказался Рустам Нургалиевич. — Есть местные [предприниматели], которые никуда не уйдут, а будут здесь. А есть такие, которые прилетают туда, где хорошо созданы условия. Поэтому будем и воспитывать своих предпринимателей, и надеяться, что те, которые прилетят сюда, будут успешными.

Мария Короткова, фото: tatarstan.ru