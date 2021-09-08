Минпромторг России назвал причину роста цен на стройматериалы

Фото: Максим Платонов (архив)

К росту цен на строительные материалы в августе 2021 года привел сезонный спрос и резкий скачок стоимости грузоперевозок. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По его словам, доставка строительных материалов по железной дороге в стране подорожала на 20—90%, автотранспортом — на 10—25%. Евтухов обратил внимание, что традиционно ценовой пик приходится на июль — август. Однако уже осенью стоимость начинает снижаться, пишет ТАСС.

По подсчетам Росстата, в стране цены на стройматериалы в августе увеличились на 30% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. С начала 2021 года они выросли на 26,3%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Федеральная антимонопольная служба проводит проверки крупных строительных компаний и производителей стройматериалов из-за подорожания их продукции в 2021 году. В результате этих мер появилась тенденция к снижению цен на отдельных рынках. Проверки антимонопольного ведомства и всех его территориальных управлений продолжаются.

Сегодня в ФАС сообщили, что возбудили дело в отношении ООО «Кроношпан Башкортостан», «Кроношпана», «Кроношпан ОСБ» и «Кроношпан ГМХ» — крупнейших производителей ориентированно-стружечных плит. Установлено, что группа компаний занимает доминирующее положение на этом рынке.



Татьяна Демина