В Татарстане потратят 11,8 млн на проект рекультивации полигонов

На сайте госзакупок появился тендер на проектирование рекультивации полигона твердых бытовых отходов в городе Нурлат и ликвидацию накопленного вреда на землях, загрязненных промышленными отходами, в селе Новый Кокшан Менделеевского района.

На эти цели направят 11,5 млн. Согласно расчетам, 5,8 млн будет направлено на разработку проекта рекультивации полигона в Нурлате. Остальные 5,6 млн будут направлены на разработку ликвидации накопленного вреда на землях в селе Новый Кокшан.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября в Нижнекамске власти начали искать инвесторов для того, чтобы превратить бывшую свалку у села Прости в горнолыжный центр, мототрек, ботанический сад или стрельбище.

Ольга Шагиева