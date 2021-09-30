На месте свалки в Нижнекамском районе предложили создать горнолыжный курорт

В Нижнекамске власти ищут инвесторов для того, чтобы превратить бывшую свалку у села Прости в горнолыжный центр, мототрек, ботанический сад или стрельбище. Такие предложения руководство города получило от жителей.

Несанкционированная свалка резиновых покрышек и технических отходов шинного производства была самой проблемной свалкой Нижнекамского района. В 2018 году покрышки загорелись, и мусор тлел четыре месяца. Сейчас здесь завершается рекультивация: покрышки вручную отсортировали, большую часть отходов отправили для переработки в резиновую крошку, остальное засыпали.

Фото: eco.tatarstan.ru

Теперь власти задумались над тем, что будет на этой территории. Пока там озеленяют территорию, пишет Chelny-biz.ru.

Ранее сообщалось, что на месте свалки у села Прости в Татарстане появится рекреационная зона.



Ольга Шагиева