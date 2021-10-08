УНИКС сыграет в Казани против «Монако» во втором туре Евролиги по баскетболу

Сегодня, 8 октября, УНИКС у себя дома примет французский клуб «Монако» в рамках второго тура розыгрыша Евролиги по баскетболу среди мужских команд.

Казанцы стартовали в главном европейском турнире с поражения от петербургского «Зенита» (69:70). «Монако», напротив, начал свое выступление с победы над «Панатинаикосом» (75:63), который в нынешнем сезоне тренирует экс-тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. Лучшим игроком встречи стал еще один бывший представитель казанского клуба Данило Анджушич, набравший 17 очков.

Для «Монако» нынешний сезон стал дебютным в Евролиге. До этого французы не выступали в этом турнире.

«После поражения в первом туре мы чрезвычайно мотивированы на победу. Нам необходимо проделать большую работу, чтобы остановить лидеров соперника, а также справиться с их физически мощной игрой, не уступить в борьбе, при этом показав умный и командный баскетбол», — рассказал о своих ожиданиях тренер казанцев Велимир Перасович.

БК «Монако» хорошо известен поклонникам УНИКСа по Кубку Европы. В прошлом сезоне обе команды достигли финала турнира, где казанцы проиграли «монегаскам» в двух матчах, заняв второе место по его итогам.

Сегодняшняя встреча состоится в казанском «Баскет-холле» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Подробнее о первом матче УНИКС в нынешней Евролиге читайте в материале «Реального времени».