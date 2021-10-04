В Японии избрали нового премьер-министра
Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового премьер-министра страны. На сайте парламента велась прямая трансляция, сообщает ТАСС.
Он получил 311 из 458 голосов. В ближайшие часы будет объявлен состав правительства премьер-министра Кисиды.
Кисида родился в Хиросиме, окончил Университет Васэда в 1982 году. Он был впервые избран в Палату представителей в июле 1993 года. Кисида работал в кабинете Ясуо Фукуды в качестве государственного министра по делам Окинавы и Северных территорий, научной и технологической политики, по качеству жизни и государственно-правовой реформе. Был назначен министром иностранных дел в кабинете премьер-министра Синдзо Абэ 26 декабря 2012 года. Он проработал на этой должности до 2017 года.
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