Началось ежегодное послание президента Татарстана Госсовету РТ
В ГБКЗ им. Салиха Сайдашева в Казани началось ежегодное послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету РТ. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте органов государственной власти республики.
В мероприятии принимают участие руководители всех уровней власти со всех районов Татарстана. Оно проводится с учетом всех антиковидных мер.
За основными моментами ежегодного послания Минниханова парламенту Татарстана следите в ленте новостей «Реального времени».
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