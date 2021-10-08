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Началось ежегодное послание президента Татарстана Госсовету РТ

10:00, 08.10.2021
Началось ежегодное послание президента Татарстана Госсовету РТ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ГБКЗ им. Салиха Сайдашева в Казани началось ежегодное послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету РТ. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте органов государственной власти республики.

В мероприятии принимают участие руководители всех уровней власти со всех районов Татарстана. Оно проводится с учетом всех антиковидных мер.

За основными моментами ежегодного послания Минниханова парламенту Татарстана следите в ленте новостей «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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