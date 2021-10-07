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Завтра Минниханов обратится с посланием к Госсовету Татарстана — видео

22:59, 07.10.2021
Завтра Минниханов обратится с посланием к Госсовету Татарстана — видео
Фото: скриншот

Завтра, 8 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с посланием к Госсовету республики с ежегодным посланием. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Обращение прозвучит в рамках заседания Государственного Совета РТ, которое пройдет на площадке ГБКЗ им.С.Сайдашева в Казани. Мероприятие начнется в 10:00. Оно будет проводиться с учетом всех антиковидных мер. В церемонии примут участие руководители всех уровней власти со всех районов Татарстана.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие X Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

ОбществоВласть Татарстан

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