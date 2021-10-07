Завтра Минниханов обратится с посланием к Госсовету Татарстана — видео
Завтра, 8 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с посланием к Госсовету республики с ежегодным посланием. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Обращение прозвучит в рамках заседания Государственного Совета РТ, которое пройдет на площадке ГБКЗ им.С.Сайдашева в Казани. Мероприятие начнется в 10:00. Оно будет проводиться с учетом всех антиковидных мер. В церемонии примут участие руководители всех уровней власти со всех районов Татарстана.
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие X Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым