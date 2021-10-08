Против списка запрещенных для женщин профессий выступили 37% россиян

Фото: Максим Платонов

В России 37% жителей считают, что список запрещенных профессий для женщин нужно отменить. Таковы данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников «VK Работа».

Такую позицию, преимущественно, занимает молодое поколение (18-26 лет). Более взрослые люди (27-35 лет), 40% респондентов высказались за сохранения списка запрещенных профессий для женщин, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Из традиционно мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансию курьера (41%) со средней зарплатой 54 200 рублей, охранника (15%), с оплатой 19 230 рублей и разнорабочего (15%) с окладом 21 175 рублей.

В России планируют сокращать перечень запрещенных для женщин профессий. Это будет происходить по мере развития технологий.



Ольга Шагиева