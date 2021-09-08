В России планируют сокращать перечень запрещенных для женщин профессий

Фото: Максим Платонов (архив)

В России планируют и дальше сокращать перечень запрещенных для женщин профессий. Это будет происходить по мере развития технологий.

— Кроме того, мы планируем совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин, — рассказал о планах властей первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Он обратил внимание, что необходимо конкретизировать перечень, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые несут реальный риск для женщин. По его словам, иногда одинаковые работы могут выполняться в разных условиях, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2019 году министр труда РФ Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых нельзя работать женщинам. Список содержит 100 позиций. Он вступил в силу с 1 января 2021 года.



Татьяна Демина