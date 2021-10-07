В Татарстане сегодня коронавирус диагностировали у 80 человек

В Татарстане сегодня коронавирус диагностировали у 80 человек — это максимум с 9 февраля. Общее число заболевших в республике составило 27 554 случая.

Всего в Татарстане переболели 23 494 человека, из них 39 — выздоровели за последние сутки.

Коронавирус унес жизни 774 татарстанцев.

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Ольга Шагиева