В Татарстане сегодня коронавирус диагностировали у 80 человек
В Татарстане сегодня коронавирус диагностировали у 80 человек — это максимум с 9 февраля. Общее число заболевших в республике составило 27 554 случая.
Всего в Татарстане переболели 23 494 человека, из них 39 — выздоровели за последние сутки.
Коронавирус унес жизни 774 татарстанцев.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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