Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину

Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по делу о госизмене, написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой «честно разобраться» в деле ее сына и освободить его. Письмо Людмилы Сачковой опубликовал Forbes.

— Я — мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем имена заключается измена Родине Сачковым Ильей, — говорится в письме.

Она добавила, что президенту известно о профессиональных качествах ее сына, и заверила, что он истинный патриот, а потому не мог «предать, навредить своей стране». Автор послания уверена, что решение об аресте Сачкова нанесло мощный удар по нравственному и моральному климату в стране, информационной безопасности, а также по тем людям, «которые за ним шли».

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Основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Он не признает свою вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал до 27 ноября основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Илья Сачков основал компанию в 2003 году. У компании есть офис и в «Иннополисе». Утром 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски. Тогда основателя компании и арестовали. В офисе проходили следственные действия.



Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призывал правоохранительные органы дать пояснения по делу Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар. Титов подчеркнул, что нет ничего хуже этого состава преступления, потому что такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Алексей Нечаев