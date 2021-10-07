Сборная России по футболу прилетела в Казань на матч со Словакией

Сборная России по футболу прибыла в Казань, где проведет матч отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Пресс-служба национальной команды опубликовала в своих соцсетях видео с аэропорта в столице Татарстана.

Тренера сборной России Валерия Карпина на выходе с трапа самолета угостили хлебом и солью.

Напомним, встреча между Россией и Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. В связи с этим в столице Татарстана продлят работу общественного транспорта до часа ночи.