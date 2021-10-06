В Казани в день футбольного матча Россия — Словакия продлят работу общественного транспорта до часа ночи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 8 октября, в день футбольного матча Россия — Словакия, усилят работу некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев. С 20.00 до 1.00 увеличат количество общественного транспорта, курсирующего через стадион «Ак Барс Арена», где и пройдет игра.

В частности, на маршруты выйдет больше автобусов №№10,10а,18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 55, 60, 62, троллейбусов №2 и №13 и трамваев №№5, 5а, 6, сообщается на сайте мэрии Казани. Сам матч Россия — Словакия начнется в 21.45 по мск.

Матч сборной России против Словакии пройдет в рамках отбора к чемпионату мира — 2022. Его смогут посетить не более 13,5 тысячи зрителей. Прийти на игру можно лишь при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. QR-код будет проверяться. С ПЦР-тестом пройти будет нельзя.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сборная России по футболу анонсировала предстоящий матч со Словакией. По сюжету главный тренер сборной РФ Валерий Карпин едет на автомобиле и набирает в навигаторе маршрут до «Ак Барс Арены». После этого он включает радио и слышит, как главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий просит поставить по радио кавер на песню «Татарстан Супергуд» для Карпина.



Татьяна Демина