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В Башкирии пять грузовых вагонов со щебнем сошли с рельс

12:23, 07.10.2021
В Башкирии пять грузовых вагонов со щебнем сошли с рельс
Фото: kzn.ru

В Башкирии пять грузовых вагонов со щебнем сошли с рельс. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования на станции «Туймазы» Куйбышевской железной дороги в 09.40. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранительные органы.

На прошлой неделе пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пензенской области.

Ольга Шагиева
Общество Башкортостан

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