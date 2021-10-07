В Башкирии пять грузовых вагонов со щебнем сошли с рельс

В Башкирии пять грузовых вагонов со щебнем сошли с рельс. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования на станции «Туймазы» Куйбышевской железной дороги в 09.40. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранительные органы.

На прошлой неделе пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пензенской области.

Ольга Шагиева