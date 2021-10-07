Цена на газ в Европе упала ниже $1 000 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе упала ниже $1 000 за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской межконтинентальной биржи ICE. По состоянию на 10.22 мск стоимость ноябрьского фьючерса TTF упала до $981,1 за тысячу кубометров, однако в 10.34 она выросла до $1079,5 за тот же объем.



Торги открылись с изначальной ценой «голубого топлива» в $1260, сообщает «Прайм».

Фото: kzn.ru

Вчера цены на газ неоднократно били исторические рекорды. С момента открытия торгов отметка достигла значения $1500 за тысячу кубометров, затем — $1700, позже — $1900. Днем рост остановился, и вскоре стоимость упала до $1325.



Диана Жиленкова