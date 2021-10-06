Впервые в истории стоимость газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров

Впервые в истории стоимость «голубого топлива» в Европе превысила $1900 за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи ICE. Рекорд побивается уже не первый раз с момента открытия торгов сегодня утром. Сначала отметка достигла значения $1500 за тот же объем, затем — $1700.

По состоянию на 11.28 мск в Нидерландах ноябрьский фьючерс на хабе TTF достиг отметки $1936, пишет «Коммерсант».

Фото: kzn.ru

Сегодня Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон спрогнозировала, что цены на газ в Европе останутся высокими в течение зимы и будут снижаться с весны.

Исторического максимума достигала стоимость «голубого топлива» и вчера, когда за день газ подорожал на 22%.

Диана Жиленкова